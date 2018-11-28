Aralık Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel olarak aralık ayında ücretsiz dağıtılacak olan oyunları açıkladı.

Herkesin bildiği üzere PlayStation Plus, üyelerine aylık olmak üzere belli oyunları ücretsiz olarak dağıtıyor. Her ne kadar nadir de olsa üst seviye oyunlar da veren aylık ücret ödeme üzerine kurulu sistemin, önümüzdeki aralık ayında vereceği oyunları aşağıda görebilirsiniz.

Soma (PS4)

Onrush (PS4)

Steredenn (PS3)

Steinsgate (PS3)

Iconoclasts (PS Vita, PS4)

Papers, Please (PS Vita)

Listedeki oyunlar arasında en dikkat çekicisi olan Soma, bir tür 'etrafı keşfet ve kaç' temalı korku oyunu. Amnesia'nın da yaratıcısı olan Fictional Games tarafından piyasaya sürülen oyun, oldukça güzel geri dönüşler almayı başarmıştı.

Ayrıca oldukça aksiyon dolu bir yarış oyunu olan Onrush; parçalanan dağlar, önünde patlayan araçlar görmeyi seven yarış tutkunları için oldukça ideal bir oyun olabilir. 2018 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülen oyun bekleneni karşılayamasa da ücretsiz olacağı düşünülürse, değerlendirilebilir.