Gençler Telefonsuz Kalmaktansa, Aç Kalmayı Tercih Ediyor

Akıllı telefon bağımlılığının 'gizli tehlike' statüsünde görüldüğü günümüzde, öğrencilerle yapılan bir anket çalışması enteresan sonuçlar doğurdu.

Buffalo Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, öğrencilerin telefon yoksunluğu çekmektense yemek yoksunluğu çekmeyi tercih ettiklerini ortaya çıkardı. Bir başka deyişle tam 76 öğrenci, telefonlarını açlığa değiştiler.

Deney şu şekilde gerçekleşti: Yaşları 18 ile 22 arasında değişen öğrenciler, 3 saat yemekten, 2 saat de telefonlarından uzak tutuldu. Bu sürenin sonunda zaman veya yemek kazanmak için bir dizi bilgisayar tabanlı görevi yerine getirmeleri istendi.

Pediatri bölümünden Sara O'Donnell, öğrencilerin telefonlarını geri almak için motive olacaklarını tahmin ettiklerini ancak bu kadarını beklemediklerini belirtti. Buna göre görevi bitiren ve yarısı kız, yarısı da erkek olan öğrencilerin tamamı, 100 kalorilik favori atıştırmalıkları yerine anında akıllı telefonlarını geri istediler.

Günümüzde akıllı telefonların ciddi bir zaruret olarak görüldüğü bilinen bir gerçek. Ancak tam 3 saat bir şey yemedikten ve zorlu bir süreçten geçtikten sonra ilk akla gelenin telefon olması da oldukça enteresan.