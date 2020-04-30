Giyilebilir teknolojilerde gözlükler ve lensler önemli bir yer tutuyor olsa da bu çalışmalar genelde görme becerisine odaklanıyor. Güney Koreli araştırmacılarsa olaya çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştı ve diyabet hastalarına odaklandı.

Giyilebilir teknolojiler son yıllarda gittikçe gelişiyor. Akıllı saatler ve bileklikler, lensler ve gözlükler gibi cihazlar piyasada sık sık kendine yer buluyor. Genel olarak bu ürünlerin hepsinin birincil özellik olarak olmasa da sağlıklı yaşam destek özellikleri var.

Bazı firmalar da doğrudan sağlık ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan çalışmalar yapıyor. Güney Koreli araştırmacılar da sağlık alanında giyilebilir teknolojilerin kullanımı için yeni bir yöntem geliştirdi.

Diyabet hastaları için kontakt lens:

Güney Kore’deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, kablosuz olarak güç alan yeni kontakt lensler geliştirdi. Bu lensler, diyabetten kaynaklı retinopati sorunu yaşayan hastaların durumunu takip edebilecek, teşhis koyabilecek ve gerekli tıbbi tedaviyi sağlayabilecek.

Lensler cilt dostu polimerlerden üretildi ve gözyaşlarından gerçek zamanlı olarak glukoz seviyesinin ölçümünü yapıyor. Lensi kullanan kişinin ihtiyaç duyması hâlinde lenslerin içinde bulunan ilaç doğrudan gereken bölgeye gönderiliyor.

Tahmin edilebileceği üzere sağlık hizmetlerine odaklanan giyilebilir teknolojiler, milyarlarca dolarlık bir sektör oluşturmuş durumda. Pazarın aslan payı da akıllı saatlere gidiyor. Akıllı saatlerin ardından kulaklıklar, gözlükler gibi cihazlar da geliştirildi. Teknoloji ilerledikçe parçalar küçüldü, bu da yeni teknolojiler geliştirilmesini sağladı.

Samsung projenin arkasında:

Güney Kore hükûmeti ve Samsung tarafından da desteklenen proje için Interjojo da ticarileştirme çalışmalarında yardımcı oluyor. Araştırma ekibiyse akıllı lensler için şimdiden klinik tedaviler üzerinde çalışmaya başladı. Bu lenslerin veri bağlantısı olacağı ve kablosuz şekilde güç alacağı belirtiliyor.

Samsung hâlihazırda dünyanın en büyük akıllı cihaz üreticileri arasında yer alıyor. Firmanın ürettiği pek çok akıllı saat ve bilekliğe ek olarak kablosuz kulaklık gibi cihazları da var. Ayrıca firma, sağlık sektöründe kullanılacak pek çok farklı teknoloji de geliştiriyor.