Dünya'nın Çekirdeğinin Katı Olduğunu Doğrulandı

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, gezegenimizin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Doçent Doktor Hrvoje Tkalcic ve Than-Son Pham, Dünya'nın iç çekirdeğinin katı olduğuna dair kanıtlar sundu. Araştırmacılar, çekirdeğin içinde sadece katı cisimlerin üzerinden geçebilen J Dalgaları'nı keşfettiklerini açıkladı.

Doçent Doktor Tkalcic şunları söyledi: ''Dünya'nın iç çekirdeğinin gerçekten katı bir yapısı olduğunu kanıtlar nitelikte bulgular elde ettik, ancak çekirdeğin düşünülenden çok daha yumuşak olduğunu da gördük. Eğer elde ettiğimiz sonuçlar doğruysa Dünya'nın çekirdeği altın ve platine benzer bazı elastik özellikler gösteriyor.''

Dünya'nın çekirdeğini bir zaman makinasına benzeten Doktor Tkalcic, ' 'Çekirdekteki bulgular Dünya'nın nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamamız için bize yardımcı olacaktır.'' dedi.

İç çekirdekteki dalgalar küçük ve zayıf olduğu için doğrudan gözlenemezler. Bilim insanları 1930'lu yıllarda Dünya'nın çekirdeğinin katı olduğu yönünde bir takım iddialar ortaya attı fakat hiç bir zaman bu iddialar kanıtlanamamıştı. Doçent Doktor Tkalcic ve Than-Son Pham bu iddiaları kanıtlamış gibi görünüyor.