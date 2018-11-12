Araştırmacılar Kişiselleştirilmiş Doku Üretti

Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastadan elde edilen hücre ve biyomateryaller ile hastanın kabul etmeme riskinin olmadığı dokuları nasıl üretebileceklerini keşfettiler.

Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları, kişinin kendi hücrelerinden ve materyallerinden doku nakli yapılabileceğini keşfettiler. Gelişen teknolojiyle birlikte her türlü doku nakli artık mümkün olacak. Tel Aviv Üniversitesi'nden Biyoteknoloji Profesörü Tal Dvir “Farklı yağ doku hücrelerinden yapılan biyopsi ile kişiselleştirilmiş hidrojeller elde edebiliyoruz” dedi.

Hücreler hastadan izole ediliyor ve biyomateryallerden üretilip fonksiyonel dokularla birleştiriliyor. Bu biyomateryaller sentetik veya organik olabiliyor, hayvan ve bitkilerden elde ediliyor. Hastanın sağlığını tehlikeye atacak bir durum da ortaya çıkmıyor.

Prof. Dvir “Elimizdeki teknoloji ile herhangi bir doku türünü düzenleyebiliriz, nakilden sonra etkili bir biçimde herhangi bir hastalığı veya yaralı organı yenileyebiliriz, bu kalp krizi sonrası bir kalp, travma sonrası bir beyin veya yaralanma sonrası omurilik olabilir” dedi. Ayrıca bu nakillerin vücut tarafından kabul edilmemesi gibi bir durumun olmayacağını da söyledi.

Araştırmacılar şimdiyse hastanın kendisinden elde edilen biyomateryaller ve hücreler ile göz ve bağırsak gibi organlar da dahil olmak üzere diğer organlar üzerinde çalışıyorlar. Prof. Dvir gelişen teknoloji ile hastadan elde edilen hücrelerden alınarak oluşturulan doku nakillerinin hastanın kabul etmeme riski olmaksızın tüm organlar için gerçekleştirilebileceğine de inanıyor.