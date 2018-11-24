Karbondioksitten Plastik Elde Etmenin Yolu Bulundu

Araştırmacılar, küresel ısınmanın başlıca nedeni olan karbondioksiti verimli bir şekilde plastiğe ve resine dönüştürebilecek bir yol buldular.

Karbon salınımı ve var olan karbondioksitin temizlenmesi konuları araştırmacıların üstünde en çok kafa yordukları konular arasında yer alıyor. Dünyadaki ısınmanın geri dönülemez seviyeye gelmesine çok az bir zaman kala bu konuda yapılan araştırmalar da sıklaşmış durumda.

Energy & Environmental Science dergisinde yayımlanan bu çalışma ise insanlığa umut ışığı olabilir. Hem karbondioksit salınımını azaltan hem de fosil yakıt ihtiyacının kısmen önüne geçen bu yöntem sayesinde gezegenimizin ve insanlığın şansı artabilir.

Elektrokatalistler, enzimlerin dışında karbondioksit ve suyu kullanarak 2-3-4 karbon atomunu yüzde 99 verimlilikle bağlayabilen ilk materyaller.

3 Karbonlu metigliozal ve 2.3-furandiyal plastiğe, yapıştırıcılara ve tıbbi kimyasallara alternatif oluşturabilirler. metigliozal zehirli formaldehitin yerini alabilir.

New Brunswick’deki Rutgers Üniversitesi’nde profesör olan, makalenin yazarlarından Charles Dismukes keşiflerinin bir çağ açacağına, karbondioksitin değerli ham maddelere ve ürünlere dönüştürülmesini sağlayacağına inanıyor.

Daha önce de elektrokimyasalların karbondioksiti etanol, metanol, metan ve etilen gibi maddelere dönüştürebildiği keşfedilmişti. Bu tarz uygulamaların önündeki sorun ise verimsiz ve ticari açıdan uygulanması çok masraflı uygulamalar olmalarıydı.

Katalizörlerde ve dış etkenlerde yapılacak olan değişiklikler sayesinde farklı karbon bileşikleri, hatta uzun polimer zincirleri oluşturmak mümkün. Genel olarak karbon zinciri ne kadar uzun olursa çıkan ürün o kadar değerli oluyor.

Araştırmacılar, çalışmalarının sonunda elektrokatalistleri için patent alıp RenewCO’ adlı bir girişim kurdular.