Araştırmacılar VR Kara Delik Simülasyonu Oluşturdular.

Galaksimizin merkezinde bulunan kara delik Sagittarius A, ilk defa sanal gerçekliğe aktarıldı.

Computational Astrophysics and Cosmology dergisinde erişime açık olarak yayımlanan makale ile çalışmanın detayları açıklandı.

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nden ve Almanya’daki Goethe Üniversitesi’nden araştırmacılar, Sagittarius A* adlı kara deliğe ait görüntü serilerini kullanarak hazırladıkları çalışmayla kara deliğin içine dair 360 derecelik bir sanal gerçeklik simülasyonu ortaya çıkarttılar. Araştırmacılara göre bu simülasyon sayesinde kara delikleri daha iyi anlamak mümkün.

Araştırmacılardan Jordy Davelaar’a göre sanal gerçeklikleri var olan en gerçekçi kara delik içi simülasyonu ve bu simülasyon sayesinde kara deliklerin davranışlarını gözlemlemek mümkün hale gelecek. Sahip olduğumuz teknolojinin kara deliklere yolculuk için gereken seviyeye gelmesinin daha bir ömür boyu gerçekleşmeyeceğini belirten Davelaar’a göre bu tarz simülasyonlar sayesinde bir fikir edinmek mümkün.

Radboud Üniversitesi’nden Heino Falcke ise şimdiye kadar kafamızda bir kara deliğin nasıl görünmesi gerektiğine dair fikirler oluşturduğumuzu, ancak bu görüntülerin artık çok daha net şekilde görselleştirilebildiğimizi söyledi. O’na göre bu görselleştirmeler daha işin sadece başlangıcı.