Bilim İnsanları Parçacıkları Ses ile Hareket Ettirdi

Yakın zamanda el değmeden ameliyatlar yapılmasının yolunu açabilecek olan ‘akustik cımbızlar’ yeni tedavi yöntemlerinin de yolunu açabilir.

Bilim insanları en az müdahale ile hastaları tedavi etmenin yollarını uzun zamandır arıyor. Bunun için gittikçe daha ince ve küçük araçlar kullanan ve yeni yöntemler geliştiren bilim insanları şimdi yeni bir yöntem keşfetti.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Bruce Drinkwater ve iş arkadaşıyla İspanya’daki Pubica De Navarra’da görevli Dr. Asier Marzo, bu keşfe önderlik eden iki isim.

İlk defa olarak bu ikilinin geliştirdiği sistemde birden fazla parçacık aynı anda, akustik yöntemler kullanılarak havaya kaldırıldı. Bu prosedür bir gün doktorlar tarafından hastaların vücutlarında da uygulanabilir. Yeni sistem, yaklaşık 1 cm çapındaki 256 hoparlörün kullanımıyla çalışıyor.

Bu yöntemin temelinde ise sesin dalgalar halinde yayılması var. Bu dalgalar küçük miktarda kuvvet uyguluyorlar. Araştırmacılar bu dalgaların seviyesini ayarlayarak hassas kontrol gerçekleştiriyorlar. Araştırmacıların buluşlarına verdikleri isim “Holografik Akustik Cımbız” ya da kısaca “akustik cımbız” olarak belirtiliyor.

Bu yeni yöntemin, 2018 yılında Nobel ödülüne layık görülen Holografik Optik Cımbızların yerin alması umut ediliyor. Nobel ödüllü prosedürde lazerler kullanılıyor.

Araştırmacıların bulguları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)’de yayımlandı. Bu bulgular arasında polistiren küreleri bir ip ve akustik cımbız aracılığıyla bağlamanın mümkün olduğunu da var.

Ses dalgaları dokulardan geçebilecek yapıya sahip. Bu sayede de akustik cımbızların ilaçların hedef organlara götürülmesi, böbrek taşı artıklarının atılması, implantların vücutta istenilen yere götürülmesi gibi uygulamalar var. Bu sistemler, güç kullanımı açısından lazer sistemlerden 100,000 kat daha verimli.

Kendi yöntemlerinin hücrelere zarar verme riskinin çok daha az olduğunu söyleyen blim insanları, bu yöntemin yakın zamanda insanlarda da kullanılabilir hale gelmesini umuyorlar.