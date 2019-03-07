Sıvı Metali Plazmaya Çevirmenin Yolu Keşfedildi

Maddenin halleri denilince akla ilk olarak katı, sıvı ve gaz gelse de maddenin başka bir hali daha var: plazma. Plazma üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, ilk kez bir sıvı metali plazmaya dönüştürmenin yolunu keşfettiler.

Plazma; elektriği kolayca ileten, serbest hareket eden elektron ve iyonlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Dünya'da çok fazla bulunmasa da gözlemlenebilir evrendeki maddelerin çoğunu plazmalar oluşturur. Benzer şekilde yapay olarak da plazma oluşturulabilir; örneğin bir zamanlar 'plazma televizyon' olarak bildiğimiz cihazların ekranları, elektronların parlama prensibine dayanarak çalışır.

Rochester Üniversitesi’nin Lazer Enerji Laboratuvarı’ndaki (LLE) araştırmacılar, ilk defa, bir sıvı metali plazmaya dönüştürmenin ve yüksek yoğunluklu koşullar altında bir sıvının plazma durumuna geçtiği sıcaklığı gözlemlemenin bir yolunu buldular. Physical Review Letters dergisinde yayımlanan gözlemler, gezegenlerin yapısının daha iyi anlaşılmasında ve kontrollü nükleer füzyonun gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayabilir.

LLE'de çalışan araştırmacı Mohamed Zaghoo, plazma üretmenin yüksek yoğunluklu koşullar altında sıvı metalin ısıtılmasıyla gerçekleştiğini söylerken şunları kaydediyor: "Bunu daha önce hiç gözlemleyememiştik, oysa bugün yaptığımız şey tam olarak da hedeflediğimiz şeydi."

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biriyse, yüksek yoğunluklardaki sıvı metallerin kuantum özellikleri göstermesi. Bununla beraber eğer sıvı metaller plazma haline geçerlerse, klasik fizik özellikleri sergiliyorlar.

Araştırmanın teknik detaylarını öğrenmek isterseniz, buraya tıklayarak Rochester Üniversitesi’nin konu hakkındaki yazısına ulaşabilirsiniz.