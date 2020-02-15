Tüm Zamanların En Büyük Uzaylı Arayış Başlıyor

New Mexico gözlemevi ve özel bir firma önderliğinde başlayacak olan çalışma, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir dünya dışı yaşam arayışına sahne olacak. Bilinen gökyüzü tamamen taranacak.

İnsanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri, evrende bizden başka bir yaşam formu olup olmadığıdır. Bu soru çağlar boyunca düşünürlerin ve bilim insanlarının aklını kurcalamıştır. Yeni bir araştırma bu soruya cevap bulmayı umuyor.

Astronomların bu amaçla yapacağı çalışmada, 28 dev radyo teleskobu kullanılacak. Böylece şimdiye kadar uzayda yaşam arayışı için yapılmış en büyük çalışma gerçekleştirilecek. Projenin başında ise New Mexico Gözlemevi ve Seti Enstitüsü var.

Süper bilgisayarlarla uzaylı medeniyetleri aranacak

Yapılacak çalışmada dünyanın en güçlü radyo teleskopları arasında yer alan New Mexico Very Large Array (VLA) adlı teleskop kullanılacak. VLA’nın topladığı bilgiye gerçek zamanlı olarak erişebilmek, dünya dışı yaşamı arayan araştırmacılar için oldukça önemli bir konu olarak gösterilyor.

Özel sermaye tarafından desteklenen Seti Enstitüsü ve VLA’nın ortaklığı ile birlikte toplanan bilgiler diğer bilim insanlarına da açık olacak. Daha önce Contact filminde gördüğümüz VLA’nın topladığı bilgiler, çalışmalara özel olarak ayrılmış bir süper bilgisayara aktarılacak. Bu bilgisayar, dünya dışı yaşama ait olabilecek sinyaller ve izler arayacak.

Berkeley Seti merkezinde yönetici pozisyonunda yer alan Andrew Siemion, “VLA bütün gökyüzünü tarayacak ve biz de onunla gideceğiz. Bizim için onun çalışmalarına paralel bir Seti araştırması yapmayı mümkün kılacak.” ifadelerini kullandı.

Evrende yalnız mıyız?

VLA’nın sahibi olan Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nin yöneticisi Tony Beasley, “Evrende teknolojik yeterlilikleri olan ırk olarak yalnız mıyız sorusu bilimin en zorlayıcı sorularından birisi ve teleskobumuz bu sorunun cevaplanmasında rol oynayabilir.” dedi.

Projenin ilk aşamasında yeni kablolar döşenecek. Bu çalışmaları Apple yöneticilerinden olan Seti Enstitüsü destekçisi John Giannandrea ve Carol Giannandrea karşılayacak. Ardından da VLA’dan gelen verilerin aktarımı başlayacak.

VLA projesi, yakın zamanda yapılacak olan Seti çalışmalarının ilk dalgasında yer alıyor. Bu çalışma ile gökyüzünün büyük bir kısmı taranacak. Kaynak bulunması durumunda şu anda prototip halindeki Pansoneti adlı gözlemevi de bu çalışmalara yardımcı olacak. Uzayın büyük kısmını eş zamanlı olarak takip edebilmesi ile Pansoneti dünya dışı yaşam çalışmaları için ideal olacak.

Yaşamın barınabileceği gezegenler dikkat çekiyor

Seti araştırmacıları, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda evrendeki yıldızlarının 5’te 1’inin “yaşanabilir bölgede” en az bir gezegeni olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı. Bu da haliyle dünya dışı yaşam arayışlarını oldukça popüler hale getirdi.

Dünya dışı yaşam bulma ümidiyle yapılan başka araştırmalar da var. NASA, yeni gezegenler bulduğunu ve bu gezegenlerde Dünya ya da Venüs ile benzer atmosfer olabileceğini belirtiyor. Tappist-1 adlı yıldızın etrafında dönen bu gezegenler James Webb teleskobu ile incelenecek.

Uzayda yaşam bulma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan uzayda yaşam bulursak ne yapacağımız bilinmezliğini sürdürüyor. Stephen Hawking, uzayda yaşam bulursak iletişime geçmememizi önermişti.