Okyanus Suları Yer Kabuğunun Altına Çekiliyor

Dünyanın tektonik plakaları birbirinin altına kayarken sürüklenen su miktarının hesaplanandan üç kat fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonuçları 14 Kasım’da Nature dergisinde yayımlandı. Deprem bölgesi olan Mariana Çukuru’nda yaşanan doğal sismik çökmeleri inceleyen araştırmacılar, kayaların altında kalarak plakaların arasına çekilen su miktarını hesapladılar. Bölgede yaşanan sarsıntıların nedeni ise Pasifik plakasının Filipinler plakasının üstüne çıkması.

Bu keşif, yeraltı su döngüsünün anlaşılması açısından büyük önem taşıyor. Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi’nden Donna Shillington’un yazarları arasında bulunduğu yeni bir makale de bu durumu destekler nitelikte. Zemin altında çekilen su kırılgan tabakaları kayganlaştırıyor ve magma oluşumunu destekliyor. Shillington’a göre bu durum deprem olasılığını da artırıyor.

Tektonik Hareketler Nedir?

Tektonik hareketler, yer küreyi oluşturan devasa toprak kütlelerinden oluşan plakaların yaptığı hareketlerdir. Magma üzerinde yüzen bu plakalar, okyanuslar gibi büyük kuvvetlerce hareket ettirilir. Zaman zaman da birbirleriyle çarpışarak büyük depremlere yol açarlar.