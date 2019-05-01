Yüzün yarısı algılansa bile yüz tanıma teknolojisinin başarılı bir şekilde çalışabileceği sonucuna varıldı.

Yüz tanıma teknolojisi son zamanlarda piyasaya sürülen hemen hemen her akıllı telefonda yer alıyor. Sadece kamera ile yüz tanıma yöntemleri olduğu gibi aynı zamanda -genellikle amiral gemilerinde- derinlik sensörüyle ve hatta kızıl ötesi sensörlerle birleştirilmiş yüz tanıma teknolojilerini görüyoruz.

Bradford Üniversitesi, İngiltere'de yapay zeka üzerine çalışmalar gerçekleştiren bir araştırma grubu, yüzün yarısı ve üçte biri görülebilir olduğu durumda dahi %100'lük başarılı yüz tanıma oranını yakaladı. Makine öğrenimi sayesinde elde edilen bu başarılı sonuç, Future Generation Computer Systems dergisinde de yayımlandı.

Araştırmanın lideri, Bradford Üniversitesi'nden Profesör Hassan Ugail ise yaptığı açıklamada şu ifedelere yer verdi:

“İnsanların yüzleri tanıma yeteneği inanılmaz, ancak araştırmalar bir yüzün sadece bazı kısımlarını görebildiğimizde yüzü tanıyamamaya başladığımızı gösterdi. Bilgisayarlar hâlihazırda bir yüzü birçok yüz seçeneği içerisinde tanıyarak kişiyle eşleştirme konusunda insanlardan çok daha hızlı. Bu doğrultuda onların, yüzün bir kısmını görebildiklerinde dahi doğru sonuç verip veremeyeceklerini test etmek istedik."

Sinir ağı tekniğiyle makine öğrenimini kullanan grup, 100'ü erkek ve 100'ü kadın olmak üzere toplamda 200 öğrenciye ait toplamda 2.800 adet fotoğraf üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda güvenlik veya suç durumlarında teknolojinin çok yararlı bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu.