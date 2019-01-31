Facebook’u Bırakanlar Daha Az Politikayla İlgili, Daha Mutlu

Facebook’u bırakan insanların refahını inceleyen araştırmacılar, sosyal medya platformundan en az bir ay uzaklaşan kişilerin daha mutlu, daha az politikayla alakalı, gerçek hayattaki aktivitelerde daha aktif ve Facebook’a dönmeye isteksiz olduklarını ortaya koydu.

Stanford ve New York Üniversitesi’nin ortaklığında yapılan çalışma henüz hakemler tarafından gözden geçirilmediği için yayınlanmamış olsa da oldukça dikkat çekici sonuçlar içeriyor. Yüzlerce katılımcıyla yapılan çalışmada, en az bir ay süreyle Facebook’u bırakan kişilerin yaşam kaliteleri incelendiğinde genel olarak yaşam kalitelerinin arttığı gözlendi. Ayrıca bu kişiler çevrimdışı aktivitelere daha çok zaman ayırdılar ve Facebook kullanımları çalışmadan sonra da artmadı.

Araştırmanın yazarlarından Stanford Üniversitesi’nden ekonomist Matthew Gentzkow, insanların Twitter, Snapchat gibi başka sosyal medya kanallarına kaymalarını beklediklerini ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Öte yandan, Facebook kullanımı azalan insanların daha uzun süre TV izledikleri ve politik olaylar hakkında daha düşük farkındalığa sahip oldukları da ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyadaki insanlardan daha az kutuplaşmış haldeler.

Facebook reklamı ile bulunan 2844 katılımcı, sosyal medya sitesini dört haftalığına kullanmamak için 100 dolar veya altında ücret kabul eden katılımcılar arasından rastgele olarak seçildi.

Araştırmacılar, katılımcıların Facebook profillerine Ping göndererek hesapların kapalı olduğunu onayladılar. Ardından da katılımcılara çeşitli sorular içeren anketler gönderildi. Bu anketlerle katılımcıların genel olarak yaşam kaliteleri test edildi.

Araştırmacılara göre insanlar, günde bir saatlerini Facebook’a ayırıyor ve bu hizmete aylık yüz dolardan fazla değer verebiliyor. Onlara göre siteyi değerli kılan da bu. Facebook, insanların diplerde yatan arzularını tatmin etmenin bir yolu.

Araştırmacılara göre diğer yandan sosyal medyanın olumsuz etkileri de bulunuyor. Bağımlılık ve yansıtma eğilimi gibi etmenler, insanların normalden daha fazla zamanı sosyal medyada harcamasına sebep oluyor. Öte yandan, sosyal medyadan uzak kalan kişiler de daha az bilgiye erişiyor.

Araştırmacıların vardığı sonuç ise Facebook’un negatif etkilerinin “gerçek bir kaygı unsuru olmak için yeterince büyük, öncelikli araştırmalar ve popüler tartışmalar açısından ise pek çok açıdan küçük olduğu” şeklinde oldu. Yani araştırmacılar Facebook’un sorunları için bir anlamda “Sosyal medya için büyük, insanlık için küçük bir sorun.” dedi. Araştırmacılar sosyal medyanın da daha önceki buluşlar ile aynı çizgide ilerlediğini söylüyorlar.