Genler Öğrencilerin Okuldaki Başarısında %70 Oranında Etkili

Yapılan araştırmalar, genlerin çocukların okuldaki başarısını etkileyen en önemli etken olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere'de 6.000'in üzerinde ikiz (yani 12.000'i aşkın çocuk) ilkokuldan başlayarak zorunlu eğitimin tamamlandığı 16 yaşına değin takibe alındı ve eğitim başarıları incelendi. Ve çocukların eğitimdeki başarısının istikrarlı bir çizgi izlediği; ilkokulda başarılı olan çocukların, 16 yaşında girdikleri ortaokul bitirme sınavlarında da iyi bir performans sergilediği görüldü.

Araştırmada ikizlerin temel alınmasının sebebi, genlerinin %100 aynı olması. Zira bu sayede, başarı farklılıklarında genlerin hangi ölçüde etkili olduğu görülebilecekti.

İlk ve ortaokuldaki bütün veriler incelendi ve eğitim başarısındaki istikrarın %70'inin genetik, %25'inin ortak çevresel etkenler (aynı aileyi ve okulu paylaşmak), %5'inin ise ortak olmayan çevresel etkenlerden (farklı öğretmenler ve arkadaşlar) kaynaklandığı görüldü.

Genetik belirleyiciler

İkizler üzerinde gerçekleştirilen bu tip araştırmalar, geniş gruplar içerisindeki niteliklerle alakalı bilgiler sunarken, son bilimsel gelişmeler genlerin birey üzerindeki etkilerine ışık tutuyor.

Genom araştırmaları sayesinde belli niteliklerin hangi genetik belirleyicilerle irtibatlı olduğunu saptama çabalarında önemli gelişmeler kaydedildi. Ama okul başarısındaki bireysel farklılıklar konusunda her bir belirleyici, olayın ancak %0,1'ini ifade ediyordu.

Gelecekte bu verilerden yola çıkarak, okulda yardıma ihtiyacı olan çocuklara erken müdahalede bulunulabilir.

Mesela doğum sonrası yapılan DNA testleri ile çocukların ileriki yaşlarda okuma problemine sebep olabilecek genetik risk faktörleri gözden geçirilebilir.