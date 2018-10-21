Araştırmacılardan Dev İddia: Dünya Dışı Hayat Mor mu?

Araştırmacılara göre dünya dışı yaşam mor renkte olabilir. Bu açıklama kulağa biraz garip gelse de detaylar haberimizde.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Mikrobiyolog Shiladitya DasSarma ve Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacı Edward Schwieterman, Uluslararası Astrobiyoloji Dergisi'nde yeni bir araştırma makalesi yayınladı. Bu araştırmaya göre Dünya'daki ilk yaşamın lavanta tonuna sahip olabileceği belirtildi.

Bu kapsamlı araştırmaya göre bitkiler, güneş enerjisinden besin üretmeye başlamadan önce mor organizmalar aracılığıyla besin üretebiliyordu. Başka bir deyişle fotosendezden önce bitkiler mor organizmaları kullanıyordu. Araştırmacı DasSarma, dünya dışı yaşamın da bu mor mikroorganizmaları kullanabileceğini söyledi.

Yeryüzünün önceden mor olduğu fikri aslında yeni değil, DasSarma ve arkadaşları ilk olarak 2007'de bu teoriyi ortaya attılar ve bu mor mikroorganizmaların Antarktika'daki okyanusların hepsinde görüldüğünü söylediler. Schwieterman, günümüzde, halofiller olarak adlandırılan mor pigmentli ve tuz seven organizmaların, okyanusta geliştiğini ve dünyanın ilk yaşantısı olabileceklerini ifade etti.

Dünya dışı canlılarında da aynı yöntemi kullanabileceğini ifade eden araştırma ekibi, ayrıca eğer bu organizmalar, başka bir gezegende yeterli yoğunlukta mevcut olursa, o gezegeni mor renkte görebileceğimizi de söyledi.