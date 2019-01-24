Alzheimer Hastalığı Ağız Yoluyla Yayılıyor

Alzheimer’in aslında bulaşıcı bir hastalık olduğuna dair pek çok araştırma var. Son çalışmada ise hastalığın sebebi olabilecek bir bakteri bulundu.

Alzheimer hastalığının bir çeşit enfeksiyon olduğunu savunan pek çok araştırma var. Enfeksiyonun altında yatan sebepleri ve enfeksiyona sebep olan etmenleri henüz ayrıştıramayan bilim insanları, bu konuda önemli bir adım attı.

Araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara göre Alzheimer’dan sorumlu olan bakteri, sakız hastalığı olarak bilinen hastalıkta da görülüyor.

Louisville Üniversitesi’nden mikrobiyolog Jan Potempa’nın önderliğinde yapılan araştırmada, sakız hastalığına sebep olan Porphyromonas gingivalis patojeninin, vefat eden Alzheimer hastalarının zihninde görüldüğü açıklandı.

Farelere ağız yoluyla patojen verildiğinde, farelerin beyninde Alzheimer ile ilişkilendirilen amyloid beta adlı yapışkan maddenin oluştuğu gözlendi. Yine de araştırmanın başındaki isimlerden Stephen Dominy, Alzheimer hastalığının sebebini kesin olarak belirleyemediklerini söylüyor. En azından şimdilik.

Patojenin sadece Alzheimer hastalarında değil, Alzheimer riski taşıyan ama hiç hastalık teşhisi konulmamış kişilerde de görüldüğü ortaya çıktı. Bu durum, beynin yaşlılıktan dolayı işlevlerini kaybetmeye başlamasından çok daha önce Alzheimer olan kişilerin durumunu açıklıyor.

Farelerde yapılan deneylerde, beyindeki amyloid-beta oluşumunu engellemeyi ve bakteri yayılmasını durdurmayı başaran bilim insanları, henüz insanlar için bir çözüm üretebilmiş değil.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.