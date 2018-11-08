Geçmişteki İnsanlarda Anomaliler Daha Sık Görülüyor

Washington Üniversitesi antropologları, Pleistosen döneminden kalma insan iskeletlerinde çok sayıda anomaliye rastladı.

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2.6 milyon yıl önce başlayan ve 11.7 bin yıl öncesine kadar sürmüş olan Pleistosen dönemindeki Afrika'daki bölgeleri keşfederek bu kıtada Homo sapiens ve Homo cinsinin diğer türlerinde gelişimsel anomalilerin sıklıkla rastlandığını fark etti.

* Pleistosen Dönem

Genellikle 200 bin yıllık olan 66 iskelet üzerinden birtakım araştırmalar yapan bilim insanları, o dönemin insanların kol ve bacak kemiklerinin eğriliği, kafatası ve çene deformasyonu da dahil çok sayıda anomaliye rastladı.

Araştırmacılardan Erik Trinkaus, incelemeler sonucu toplamda 75 anomali tespit etti. Anomalilerin üçte ikisinin şu anda yaşayan insanların yüzde birinden daha azında gözlemlendiği de araştırmanın sonuçlarından birisi. Bu araştırma ise geçmişte anomalilerin daha sık ortaya çıktığınının bir ispatı niteliğinde. Trinkaus, geçmişte bu kadar sık anomaliye rastlanmasının sebeplerinden birisinin yakın akrabalarla çifleşmenin daha yaygın oluşuna bağlıyor.