İnsan Görünümlü Robotlara Daha Çok Empati Besliyoruz

Hayatımızın birçok alanında artık bizlerle olan robotlar insanların empatisini kazanabilir mi? Bir grup araştırmacı bu sorunun cevabını aradı.

Radbout Üniversitesinden Sari Nijssen ve Barbara Müller, LMU Munich’ten Markus Paulus’un yaptığı bir araştırmaya göre, insanlar robotların hayatını kurtarma konusunda oldukça hazırlıklı. Özellikle robotun acı çektiği düşünülüyorsa bu durum daha fazla kesinlik kazanıyor.

Robotlar, neredeyse hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Robotlar birçok alanda iş görebilirken, bazen bizim için tehlikeli işleri de halledebiliyor. Bunların haricinde robotlar, iç sorunlar ve sağlık hizmetlerinde de kullanılıyor. Tüm bunlar beraberinde “Robotları nasıl göreceğiz ve onlara karşı nasıl davranacağız?” gibi ilginç soruları da getiriyor.

Davranış bilimcisi Sari Nijssen “Orduda, mayınları temizleyen robotların ardından askerlerin yas tuttuğu biliniyor. Robotlar için cenaze törenleri düzenliyorlar. Robotlara empati gösterme konusunda ne kadar ileri gidilebileceğini araştırmak istiyoruz. Bu konuda ufak bir araştırma da yaptık” dedi.

Araştırmadaki ana soru, kimler bir insanın hayatını kurtarmak uğruna bir robotu feda edebileceğiydi. Deneklere bir etik ikilem sunuldu. İkilem, insanların bir grup yaralı insan için başka bir kişiyi feda edip edemeyeceğiydi. Deneydeki farklı senaryolarda, insan gibi davranan robotlar veya sıradan bir makine gibi davranan robotlar yer alıyordu.

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre denekler, robotun insan gibi davrandığı durumlarda çok daha fazla zorlandı. Robotların bilinçli olduğu, düşüncelerinin olduğu, duygu ve acı hissettiği senaryolarda insanlar tanımadıkları bir insan için bir robotu feda etmekte oldukça zorlandılar. Nijssen’e göre, insan görünümlü robotlar insanlarda duyguları olduğu izlenimini bırakıyor.