Amerika'da bulunan Toledo Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre insan kaçakçıları sosyal medyada ve arkadaşlık uygulamalarında kurban arıyor.

Yeni bir araştırmaya göre insan kaçakçıları Facebook, Instagram veya Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarının yanında Tinder, Blendr ve Yellow gibi buluşma uygulamalarını da kullanarak küçük yaştaki kurbanlar buluyorlar.

Kaçakçıların kendilerini, kurbanlarının gönderilerine göre eğiterek güven bağı kurduklarını belirten rapor, ABD'nin Ohio kentindeki Toledo Univeersitesi İnsan Kaçakçılığı ve Sosyal Adalet Enstitüsü tarafından hazırlandı.

Ohio Başsavcılığına bağlı İnsan Kaçakçılığı Komisyonu'nun talebi doğrultusunda hazırlanan çalışma, kaçakçıların hassas durumdaki çocukları sosyal medya aracılığıyla ne kadar hızlı belirlediklerini ve onlarla ne kadar hızlı iletişim kurduklarını gösterdi.

Gittikçe büyüyen çocuk kaçakçılığı genelde riskli bir fotoğrafın elde edilmesi ve daha sonra bu fotoğrafın şantaj için kullanılmasından oluşuyor.

İnsan kaçakçılarının, kurbanlarını kontrol edilen sayfalardan daha kontrolsüz sayfalara çekme yöntemi ise çocukların tepkilere karşı olan korkusu. "Annen baban ne konuştuğumuzu bilsin istemezsin" cümlesi, bu tarz durumlarda çok sık kullanılıyor. Teknoloji, kaçakçıların kurbanlarını daha kolay kullanmasına da sebep oluyor.

Toledo Üniversitesi'nden Profesöt Celia Williamson, sonuçların açıklandığı yazılı bildiride "Ebeveynleri, uzmanları ve gençleri -özellikle de orta okul ve lise çağında, güvensiz hisseden kız çocuklarımızı- sanal ortamdaki manipulasyon ustası avcıların davranışlarına karşı eğitmek hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı. Williamson daha sonra "Bu erişim ve eğitim sayesinde, çocuklarımızı modern çağ köleliğinden koruyabiliriz." diye devam etti.

Konu, daha önce insan kaçakçılığı kurbanlarıyla karşılaşmış olan polisler, yargıçlar, servis sağlayıcıları, avukatlar ve hukukçularla enine boyuna masaya yatırıldı.

Çalışma, insan kaçakçılarının kırılgan durumdaki gençlere nasıl ulaştığını, onlarla iletişimlerini nasıl geliştirdiklerini, fark edilmemek için neler yaptıklarını ve online görüşme aşamasında yüz yüze görüşmeye geçişlerini ana hatlarıyla ortaya koydu.

Williamson ayrıca kaçakçı ile kurbanın yüz yüze tanışmasının azaldığını ve sosyal medyada kendini gizleyen sapıkların artık kişisel olarak kurbanı tanımaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Uzmana göre kaçakçılar, sosyal medyada kendilerini ele verebilecek geleneksel ipuçlarını daha iyi gizliyorlar.