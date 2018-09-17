Arby’s, ABD’deki Müşterilerine Ücretsiz Dövme Fırsatı Sunuyor

Arby's firması açıkladığı son etkinlikle sandviç severleri oldukça şaşırttı. Firma, etkinliğine katılanlara bedava dövme yaptırma şansı tanıyacak.

Arby's, Türkiye'de de hizmet veren dünya çapında bir sandviç firması. Firma, dana rosto severlerin "Yaşam Boyu Sandviç" adlı etkinliğinde, hiçbir ücret ödemeden dövme sahibi olmalarını sağlayacak.

Arby's'in konu hakkında yaptığı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

"Sandviç aşkı birçok farklı şekil alabiliyor. Bunlardan biri ise ağzında bir sandviçe sahip panterin vücudunuzda kalıcı bir şekilde dövmelenmesi. Eğer sandviçlere daha yüksek bir seviyeden bağlıysanız, 22 Eylül Cumartesi günü Long Beach'teki Port City Dövmecisi'ne gelin.

O gün Port City'ye gelemiyor musunuz? Kötü haber şu ki, biz Arby's olarak sizin sandviçlere bağlılığınızı sorgulamaya başlayacağız. İyi haber ise Miguel Montgomery tarafından tasarlanmış tüm bu dövme şekillerini indirebileceksiniz. Böylece istediğiniz zaman yakınlardaki dövmecide kendi sandviç dövmenizi yaptırabilirsiniz."

Eğer siz de bu dövmeleri yaptırmak isterseniz, bu linki kullanarak dosyayı indirebilirsiniz.