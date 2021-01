Arecibo Gözlemevi'ne Yeni Bir Teleskop Yapılacak

Geçtiğimiz ay beklendiği şekilde kendiliğinden çöken Arecibo Gözlemevi'nin teleskobunun yenileneceği planlanıyor. Bölgeden aktarılan haberlere göre Porto Riko valisi, yeni teleskop için 8 milyon dolar kaynak ayırdı.

Birkaç hafta önce 1963 yılında inşa edilen ve o günden bu güne binlerce bilim insanı tarafından kullanılan Arecibo Gözlemevi acı bir şekilde çökmüştü. Gözlemevindeki teleskobun sürpriz olmayan çöküşü birkaç gün önceden tahmin edilmişti. Gözlemevi boşaltılmış ve çökmesi beklenmeye başlamıştı.

Arecibo Gözlemevi'ndeki 57 yıllık emektar teleskop çökmüş olsa da bilim insanları Porto Riko'daki gözlemevlerinden vazgeçmeyecek. Bölgeden gelen haberlere göre Porto Riko valisi Wanda Vazquez Garcez, yeni bir radyo teleskobunun inşası için gereken kaynağı ayıracak kararnameyi imzaladı.

Arecibo Gözlemevi yeniden ayaklanacak:

Yayınlanan haberlerde vali Wanda Vazquez Garcez'in tek çanak radyo teleskobunun yeniden inşası için 8 milyon dolar kaynak ayırdığı paylaşıldı. Bununla birlikte imzalanan kararnamede 1 Aralık'taki çöküşün ardından ortaya çıkan enkazın da kaldırılacağı; teleskobun bulunduğu alanın da "tarihi bölge" olarak belirleneceği yer aldı.

Arecibo Gözlemevi'nin 57 yıllık tarihine bir ara getiren çöküş, teleskoba bağlı kabloların her an bir hataya kurban gidebileceğinin gözlenmesiyle kendisini önceden belli etmişti. Mühendisler ve bilim insanları gözlemevini zamanında terk ederek olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi.

Arecibo Gözlemevi bugüne kadar aralarında Contact ve GoldenEye yapımlarının da olduğu pek çok yapımda karşımıza çıkmıştı. Kendi hayran kitlesi bile bulunan teleskop, 1974 yılında uzaya resimli mesaj göndermemize aracı olmuştu. Teleskop, Temmuz 2016'ya kadar dünyanın en büyük tek çanaklı teleskobu unvanının taşıyıcısıydı. Fakat Çin'de yapımı tamamlanan 500 metre açıklıklı Küresel Radyo Teleskop, bu unvanı kendisinden almıştı.