Bir sonraki “Her yerde bu şarkı çalıyor” parçamız olan 'Thank U, Next' şarkısının klibi, YouTube’un 24 saat içinde en fazla izlenen videosu olmayı başardı.

Bir zamanlar müzik sektöründe başarı göstergesi olarak kliplerin televizyon performansları ele alınırdı. Müzik kanallarının listelerine girebilmek, listelerde zirveye çıkabilmek oldukça önemli idi. Onun yerini bugün YouTube’daki izlenme sayıları almış durumda.

2000’li yılların başında çekilen ve kadın karakterlerin başrolde olduğu filmlere göndermeler yapan klip, yayınlandıktan 22 saat sonra 48 milyon izlenme ile rekor kırmayı başardı. Bir önceki rekor, Ağustos ayında yayınladığı 'idol' adlı kliple 45.9 milyon izlenen K-pop süper grubu BTS’ye aitti.

Grande’nin klibi, 24 saat sonunda 50.3 milyon izlenmeye ulaştı. YouTube’dan yapılan açıklamaya göre, YouTube Premiere özelliğini kullanan ve böylece klibin yayınını kaçırmayan hayranlar, videoya ilk andan itibaren büyük ilgi gösterdi. Aynı anda klibi izleyen kişi sayısı, yine bir rekor olan 829 bine ulaştı.Videonun ilk yayınlandığı anda 516 bin mesaj atıldı ki bu da YouTube’daki yorumların gecikmeli olarak gösterilmesine sebep oldu.

Klipte 'Mean Girls', 'Bring It On', '13 Going On 30' ve 'Legally Blonde' filmlerine göndermeler bulunurken, hem filmlerden hem de YouTube’dan pek çok sima klipte yer alıyor. Şarkıcı Troye Sivan ve Thank U, Next'in söz yazarları Tayla Parx ve Victoria Monet de klipte yer alıyor.

Klip, hayranlar tarafından uzun süredir bekleniyordu. klip için oluşturulan merak, karşılığını vermiş gibi gözüküyor. Pek çok ünlü isim de klibi beğendiklerini belirten tweetler attı.

Ariana Grande’nin YouTube kanalında dört bölümlük belgesel dizi 'Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries' de yayınlandı. İlk bölümü ücretsiz olan bu seri, şarkıcının üçüncü albümü “Sweetener”ın yapım aşamasını ve 2017 yılındaki turnesini ele alıyor. Serinin kalan bölümleri ise bir haftalık aralıklarla ücretsiz olacak. Tüm seriye şu an yalnızca YouTube Premium kullanıcıları erişebiliyor.