Dünyamızdaki bitkilerin polenlenmesinde en etkili varlıklar olan arılar, oldukça etkileyici özelliklere sahipler.

Otobüs içerisinde ayakta ve herhangi bir yerden destek almadan seyahat ediyorken araç ani bir viraja girerse dengenizi kaybedip savrulursunuz. Bu savrulmayla merkezkaç kuvvetini deneyimlemiş oluyorsunuz. Merkezkaç kuvveti, hareket yönünün zıttı yönde oluşan kuvvettir. Bu kuvvet ne kadar büyük olursa, dengenizi kaybetmeniz de o kadar kolay olur.

Dünyaya geldiğimizden beri deneyimlediğimiz bu kuvvete beynimiz oldukça alışkın. Bu sebeple hem insanlar hem de hayvanlar, yollarına düz bir şekilde devam ederken dönmeye çalıştıklarında yavaşlarlar. Uzun süren araştırmalar sonucu arıların; virajlara girerken yavaşladıkları ve dönüşleri bittiğinde hızlandıkları ortaya çıktı. Aynı davranışa; atlarda, meyve sineklerinde ve yarasalarda da rastlandı.

Arılar, sahip oldukları rotayı koruyabilmek için dönüşlerde hızlarını yavaşlatıyor. İlginçtir ki yapılan deneyler süresince arılar; hem sağa yapılan dönüşlerde hem de sola yapılan dönüşlerde herhangi bir farklılık göstermiyor. Ayrıca araştırmalar esnasında farkına varıldı ki arıların hepsi aynı şiddette dönüş gerçekleştiriyorlar ve bu sebeple çarpışma olanakları ortadan kalkıyor.