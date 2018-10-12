Otonom sürüşe oldukça açık fikirli olan eyaletlerden biri olan Arizona, otonom araç araştırması, güvenliği ve politikası üzerine odaklanmış bir konsorsiyum olan Otomatik Hareketlilik Enstitüsü'nü (IAM) oluşturdu.

Otonom araçların özellikle Tesla'nın getirmiş olduğu yeniliklerden sonra bir hayli tanınması ve üzerine düşülmesi hiç de şaşırılacak bir konu değil. Bu sistemlerin gelişmesine katkı sağlamak isteyen Arizona, Otomatik Hareketlilik Enstitüsü'nü kurdu.

Arizona Ticaret Otoritesi tarafından yönetilen IAM, devlet taşımacılığı ve kamu güvenliği departmanlarını, özel sektörü ve kendi kendine sürüş teknolojisiyle ilgili endüstri standartlarını ve en iyi uygulamaları geliştirmek için çalışacak üç devlet üniversitesini bir araya getiriyor.

Arizona valisi Doug Ducey yaptığı açıklamada "Otomatik Hareketlilik Enstitüsü, küresel endüstri liderlerini, kamu sektörü ekiplerini ve akademilerdeki en parlak zihinlerini bir araya getirecek ve güvenlik ve politikanın tüm yönlerini geliştirmeye odaklanacak. Arizona, bu teknolojileri dünyadaki ulaşım sistemlerine entegre etmek için gerekli olan liderlik ve bilgiyi sağlamaya kendini adamıştır." dedi.

IAM tamamlandığında, enstitü farklı yol ve trafik koşullarına uyum sağlayabilecek araştırma tesisleri, simülasyon laboratuarları ve bir güvenlik test parkurunu içerecek. Araştırmacılar ise güvenlik, kaza sorumluluğu ve tazminat modelleri gibi otonom teknolojiyle ilgili bir dizi konuyu araştıracaklar.

IAM'ye yardımcı olacak ilk özel şirket olan Intel, kendisinin Sorumluluk Duyarlı Güvenlik modelini kullanacak. Şirket, otonom araç güvenliği konusunda endüstri için “açık, şeffaf ve teknoloji açısından nötr bir başlangıç noktası” olarak tanımlama yapmakta.