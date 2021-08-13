Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, enflasyon nedeniyle yatırım yapılan Bitcoin'e karşı daha fazla kayıtsız kalamadı. Bitcoin kullanma noktasında hayır diyebilmek için bir neden olmadığını ifade eden Fernandez, Arjantin'de Bitcoin kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

Bir süredir sallantıda olsa da bu hafta başı itibarıyla ciddi yükseliş gösteren Bitcoin'le ilgili açıklamalarda bulunan Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez kripto para biriminin kullanılabilir olmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. Bitcoin'in enflasyondan korunma amacı güdülerek kullanıldığı Arjantin, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre Bitcoin kullanmaya başlayabilir.

Alberto Fernandez tarafından yapılan açıklamalarda, Bitcoin'e hayır demek için hiçbir neden olmadığı ifade edildi. İçinde bulundukları ekonomik çıkmazı düşündüklerinde belki de en iyi yolun Bitcoin olduğunu söyleyen Fernandez, sistemin tam olarak genişlemediğini ancak tüm dünyanın Bitcoin'i konuştuğunu ifade etti.

Arjantin'deki enflasyon, her yıl yüzde 100 artıyor

Arjantin, kripto para birimlerine yatırım yapılan ülkelerin başında geliyor. Ülkedeki enflasyon oranı o kadar yüksek ki insanlar, enflasyondan korunmak için paralarını Bitcoin'e yatırıyorlar. Analistlerin belirlemelerine göre Arjantin'deki enflasyon, her yıl yüzde 100 artıyor. Şöyle ki 2015 yılının 100 doları, şu günlerde 661 dolar ediyor. İşte bu gerçeklik, Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez tarafından daha fazla görmezden gelinemeyecek gibi görünüyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez'in konuya ilişkin tam açıklaması şöyle: Çok ileri gitmek istemem ama ‘Hayır’ demek için de bir sebep yok. Belki de bu, gidilecek iyi bir yoldur. Sorduğumda, enflasyonun etkilerini sıfıra indirdiğini söylemişlerdi. Aslında bu küresel bir tartışma. İtiraf edeyim ben bu konuya dikkatli bir şekilde yaklaşıyorum. Fiyat artışı konusunda anlaşılması zor olan şeyler var. Tüm dünyada insanlar bunu tartışıyor. Hala sistemin tam anlamıyla genişlemediğini düşünüyorum ama tabii ki dikkate alınması gereken bir durum.