Corona Virüsü Yayılıyor: Arjantin'de İlk Vaka Ortaya Çıktı

Bulaşıcılık oranı çok yüksek olsa da ölüm oranı yüksek olmayan Corona virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün uğradığı son noktalardan bir tanesi de Güney Amerika ülkelerinden Arjantin oldu.

Çin’de ortaya çıkan ve resmi rakamlara göre 92.823 kişiyi etkileyen Corona virüsü, 3.164 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vakaların ve ölümlerin birçoğuysa virüsün merkez üssü olarak adlandırabileceğimiz Çin’de meydana geldi.

Oldukça bulaşıcı olan virüs, Çin’de ortaya çıksa da hızlı bir şekilde diğer ülkelere yayıldı. Şu an Corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkelerin sayısı 70’i geçmiş durumda. Virüsün görüldüğü son ülkeyse Arjantin oldu.

Corona virüsü Arjantin’de de ortaya çıktı:

The Spectator Index isimli Twitter sayfasından 'son dakika bilgisi' olarak verilen habere göre virüs, yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusa sahip olan Arjantin’e de ulaştı. Arjantin’in komşusu olan Brezilya’da da 2 vaka bulunurken komşu olan diğer ülkelerde henüz Corona virüsü vakası görülmedi.

Açıklanan resmi rakamlara göre vakalarda 3.164 ölümün 2.945’i Çin’de meydana geldi. Vaka sayısında Çin’i takip eden ülkelerse 5.186 vakayla Güney Kore, 2.502 vakayla İtalya ve 2.336 vakayla İran oldu. Ölüm sayılarına bakıldığındaysa İtalya’da 79, İran’da 77, Güney Kore’de 34 ölüm gerçekleşti. Bu ülkeler haricinde ölü sayısı çift haneleri geçen başka bir ülke bulunmuyor.

İran dışında ülkemizin komşularından Yunanistan’da 7, Irak’ta 32, Ermenistan’da 1, Gürcistan ve Azerbaycan’da 3 vaka tespit edildi. Şu ana kadar bu ülkelerde herhangi bir ölümlü vaka gerçekleşmedi.