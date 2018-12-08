Arka Sokaklar 500. Bölümünü Özel Bir Fragmanla Kutladı

Türk dizileri arasında en uzun soluklu diziler arasında yerini alan Arka Sokaklar dizisi, 500. bölümünü yayınlayacak.

Ekranların beğenilerek takip edilen dizilerinden olan Arka Sokaklar, tam 500. bölümüyle ekranlara gelecek. 21 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan bu özel bölüm için, dizi yapımcıları bir de fragman yayınladı.

Dizi ekibi uzun yıllardır devam eden yorucu tempoya rağmen, çok çalıştıklarını ama emeklerinin karşılığını da aldıklarını belirterek, bu başarının devam etmesini sağlayan izleyicilerine teşekkür ettiler.

Dizinin son bölümlerinde tansiyon iyice tırmanıyor. En son yaşanan olaylarda Pınar, kızının bulunamamasından dolayı çaresiz kalıp intihara teşebbüs etmişti. Ekip ise aldığı çok önemli bir bilgi üzerine baskına gider fakat gittikleri adres yanlış bir adrestir ve onlara tuzak kurulmuştur. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin, heyecanlı bölümleri için de takipte kalın.