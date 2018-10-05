Arkansas'ta Yerde Oluşan ve Alevler Saçan Gizemli Delik

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir süredir gizemli bir doğa olayı yaşanıyor. Bilim insanları alev saçan deliğin sırrını araştırıyorlar.

Bundan iki hafta önce Arkansas'ta oldukça ilginç bir olay yaşandı. Yerde bir anda beliren ve 3.6 metre uzunluğa ulaşacak kadar şiddetli alevler saçan bir delik, yaklaşık 40 dakika boyunca 2.4 metrelik alevler kusmaya devam etti.

Bu enteresan doğa olayının herhangi bir görüntüsünün ve videosunun olmaması araştırmacıları zorluyor. Baxter Country'nin bölge yöneticilerinden Mickey Pendergrass, konuyla ilgili sarkastik bir açıklama yaptı: "Elinde mızrakla delikten fırlayan bir şeytan görmediğimize göre bu ihtimali eliyoruz."

Arkansas Geological Survey'de araştırmalarını sürdüren jeologlar ise konuyla ilgili farklı bir akış açısına sahip. Onlara göre oluşan yaklaşık 3 metrelik bu deliğin sebebi hayvanlar. Yine de herhangi bir hayvanın yer altından lav püskürtme gibi bir yeteneği olmadığını da kabul ediyorlar.

Şu an bölgedeki araştırmacılar, bölgeden toprak örnekleri alarak analiz sürecine girmiş durumdalar. En akıllıca tahminler ise zaten açılmış olan bir deliğe yanıcı bir madde dökülmüş olabileceği. Ancak burada da bu maddeyi neyin ateşlediği konuşuluyor, anlayacağınız bir sırla karşı karşıyayız. Bakalım araştırmalardan mantıklı bir sonuç çıkacak mı.