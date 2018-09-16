Mısır, tarihi eserler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri (öyle ki bunun için kendi bakanlıkları bile var). Bu da her gün yeni yeni bir eser keşfedilme ihtimalini artırıyor. Yakınlarda ise yeni bir sfenks keşfedildi.

Mısırlı arkeologlar ülkenin doğusundaki Asvan şehrinde, aslan vücutlu ve insan kafalı bir heykel buldular. Antik Eserler Bakanlığı, sfenksin kumtaşından yapıldığını söylerken, Kom Ombo Tapınağı'nı korumak için yapılan çalışmalar esnasında bulunduğunu belirtti.

Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Vaziri, heykelin muhtemelen Batlamyus zamanına kadar uzandığını söylüyor. Batlamyus Hanedanlığı ise Mısır'da yaklaşık 300 yıl hüküm sürmüştü (MÖ 320 ila MÖ 30 arasında).

Mısır, bu tür keşiflerin özellikle 2011'de çıkan problemlerden sonra düşüşe geçen tarihi eser turizmini artıracağını ve ülkeye büyük katkı sağlayacağını umuyor. Keşif, arkeologların Mısır'daki Nil Deltası'nda bulunan en eski köylerden birini bulduktan sonra gerçekleşirken, kalıntılar Firavunlardan önceye dayanıyor.

Antik Eserler Bakanlığı Eylül ayı başlarında yaptığı açıklamada, keşif bölgesinin Kahire'nin yaklaşık 140 kilometre uzağında olduğunu ve Tell el-Samara adı verilen Neolitik bölgede bulunduğunu söyledi. Baş arkeolog Frederic Gio, takımının insan yerleşiminin milattan önce beş bin yılına kadar uzandığını ispatlayan hayvan kemiği ve yiyeceklerini içeren silolar bulduğunu açıkladı. Piramitler ise milattan önce 2500 yılında inşa edilmişti.

Mısırlı arkeologlar bu senenin başında Giza'da 4400 lahitini ortaya çıkarmış ve bunun yüksek ihtimalle Hetpet olarak da bilinen ve 5. Hanedanlığa ait olan bir kadının olduğu söylenmişti.