Sodom ve Gomore Dev Bir Asteroit Tarafından mı Yok Edildi?

Tüm semavi dinlerin kitaplarında adı geçen ve 'günahkar' olduğu için Tanrı tarafından yok edildiği anlatılan iki şehrin hikayesine, arkeologlardan yeni bir açıklama geldi.

Sodom ve Gomore, İncil'de ve Kuran'da hemen hemen aynı şekilde anlatılan bir hikayeye sahip. Bu iki şehir ve içinde yaşayan 'Lut Kavmi', günahkar oldukları için Tanrı'nın gazabına uğruyor ve göklerden yağan ateşler tüm kavmi ve şehirleri yok ediyor. Tüm semavi dinlerin anlattığı bu olay, arkeologlar ve dinbilimciler tarafından araştırılıyor çünkü ortada adı geçen yok olmuş şehirler ve bir kavim mevcut.

Konuyla ilgili araştırmalarına devam eden bir arkeolog ise bu yok oluşa ve yüzyıllar boyunca anlatılan olaya bilimsel bir bakış sunuyor. Trinity Southwest Üniversitesi'nden arkeolog ve İncil araştırmacı Phillip Silvia ve araştırma ekibi, bu iki şehrin olası konumlarını belirlediklerini düşünüyorlar. Ürdün'de Lut Gölü olarak bilinen bölgenin kuzeydoğusunda yer aldığı söylenen bu iki şehri yok eden şeyin ise 10 megatonluk bir astroit patlaması olduğu düşünülüyor.

Patlamanın, yaşandığı bölgede 25 kilometrelik bir alanı etkilediği ve bu bölgedeki şehirler ile canlı yaşamını yok ettiği söyleniyor. Araştırmalar esnasında özellikle Sodom ve Gomore'nin yakınında yer alan Tall el-Hammam şehrinde bulunan kanıtlar, bu iddiaları destekliyor. Bu bölgede yaşanan devasa patlama sonrasında her iki şehrin de haritadan silindiği düşünülüyor.