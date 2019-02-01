Güney Afrika’daki kayıp şehrin bulunmasında LiDAR teknolojisi önemli rol oynadı. Şehrin bundan 170 yıl kadar önce yok olduğu sanılıyor.

Dünya, kayıp şehirler ile dolu bir gezegen. Mezopotamya’da, Asya’da, Güney Amerika’da, dünyanın dört bir yanında bir zamanlar insanların yaşadığı ancak bugün varlığına dair hiçbir bilgi olmayan şehirler var.

Güney Afrika’da bulunan, Johannesburg’un 60 kilometre güneyindeki kazı alanında kayıp bir şehrin kalıntıları ortaya çıkartıldı. Suikerbosrand bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan şehrin büyüklüğünü net olarak anlamak içinse şehrin havadan ‘çizilmiş’ resmine bakmak gerekiyor. Şehir, yaklaşık olarak 20 kilometre karelik bir alana yayılıyor.

Tswana halkının, 15. yüzyıldan 1800’lerin ortasına kadar burada yaşadığı, daha sonra sömürgecilerle karşılaştıkları tahmin ediliyor. Tswana halkı aslen göçen bir halk olduğu için Afrika’nın güneyinde yerleşip terk ettikleri pek çok şehirleri var.

Şehrin haritası ise LiDAR teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarıldı. Böylece hem alanın sınırları ve büyüklüğü net olarak belirlenmiş oldu hem de şehrin ihtişamı gözler önüne serildi.

Bulunan şehre Kweneng adı verildi. Devam eden çalışmaların sonucunda, bölgedeki yaşamın daha iyi anlaşılması ümit ediliyor.