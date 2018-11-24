Arkeolojik Kazılarda 3500 Yıllık Bir Mısır Mezarı Bulundu

3500 yıldan eski olduğu düşünülen eski bir Mısır mezarı, yapılan kazılar sonucunda ortaya çıktı.

Fransa'nın Strazburg Üniversitesi'ne bağlı bir arkeoloji ekibi, Luksor kenti yakınlarındaki Assassef vadisinde keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda her biri birer mumya içeren iki tane mezar bulundu.

3500 yıldan daha eski olduğu düşünülen bu mezarların yanı sıra, araştırmacılar bölgede 1000 mezar heykelini ortaya çıkardı. Bulunan mezarların Milattan Önce 1550 yılından 1300 yılına kadar uzanan 18. Hanedan'a ait olduğu söyleniyor.

Strazburg Üniversitesi genel sekreteri Mostafa Waziri, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ekibin Mart ayından bu yana sahada çalışmalar yaptığını ve bu mezarları yeni bulduğunu söyledi. İşte bulunan yeni mezarlara ait fotoğraflar: