Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çalışmaları devam eden Arkeopark Gar Kompleksi'nin dünyada bir ilk olacağını ifade etti. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre çalışmalarda son aşamaya gelinmiş durumda.

Haydarpaşa Garı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Arkeopark Gar Kompleksi” hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok insanın İstanbul ile tanıştığı yer olan Haydarpaşa Garı'nda son derece titiz ve nitelikli bir restorasyon çalışması yürütüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

“Haydarpaşa Garı, İstanbul halkının gözbebeği olan, hepimizin ortak değeri. Herkes bilsin ki; Haydarpaşa Garı emin ellerdedir. Yüz yıldan fazla bir zaman İstanbul'u demiryolları ile Anadolu'ya, Bağdat'a ve Hicaz Bölgesi'ne bağlayan Haydarpaşa Garı, sadece İstanbul'un tarihi açısından değil tüm Türkiye'nin tarihi açısından değerlidir.”

Haydarpaşa Garı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Anıtlar kurulu onayı ile iki etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında çok önemli aşamalar kaydedildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, devam etmekte olan çalışmalar ilgili olarak ise sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık.11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2. Etap Restorasyonuna başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Ancak malum İstanbul kadim bir şehir.”

"Arkeopark Gar Kompleksi dünyada bir ilk olacak"

“Marmaray projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye götüren neolitik tabakaya ulaştık.” şeklinde konuşan Karaismailoğlu, Arkeopark Gar Kompleksi ile ilgili olarak de şunları söyledi:

“Bu kapsamda yeni bir çalışmamız var. Tarihi Haydarpaşa Gar alanı; Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve Dünya'da bir ilk olacak. İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek.”

Restorasyon, müze ve arkeopark çalışmalarımız tamamlandığında Haydarpaşa Garı eskiden olduğu gibi demiryolu faaliyetlerine de yeni yüzüyle kısmen devam edecektir. Gar Binası ulaşım hattımızın bir parçası olarak halkımızın hizmetinde olacaktır. Bizlere bırakılan bu kıymetli mirası eski halinden daha iyi bir durumda, işlevleri artmış olarak canlılığıyla halkımıza açacağız.”