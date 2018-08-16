Günümüzde mobil cihazların neredeyse tamamında bulunan Arm mimarisi, önümüzdeki dönemde bilgisayar pazarında da yer edinmeyi hedefliyor. Şirketin bu yöndeki planlarını gösteren yol haritası yayınlandı.

Arm, Intel'in dizüstü bilgisayarlardaki hakimiyetini sona erdirmek istiyor. Şirketin önümüzdeki iki yılın planlarını içeren yol haritası yayınlandı. Bu haritaya göre Arm, gelecekteki işlemciler için yılda %15'lik performans artışı sağlamayı hedefliyor. Yol haritası ayrıca şirketin 5G bağlantı sunabilen işlemciler sayesinde dizüstü pazarındaki payını artırmayı hedeflediğini ortaya koydu.

"Son beş yılda Arm teknolojisindeki ilerlemeler, akıllı telefonlarımıza masaüstü bilgisayar performansını getirdi ve günlük hayattaki teknoloji kullanımımızı önemli ölçüde değiştirdi." açıklamasında bulunan şirket, şimdi de gerçekten PC pazarında yer almak istediğini açıkça belirtti.

Yol haritasını ilk kez halka açık bir şekilde paylaşan Arm, Deimos kod adlı Cortex-A76 mimarisinin de 2018 yılı içerisinde dağıtılacağını söyledi. Şirketin bir önceki mimarisine göre %15 performans iyileştirmesi sunacak olan bu mimariyi, 2019 yılında ise Hercules kod adlı mimari takip edecek. Hercules mimarisinin performans ve verimlilik açısından Cortex-A76'dan %10 daha iyi olacağı iddia ediliyor.

Önümüzdeki dönemde 5G bağlantısını destekleyecek olan CPU'larla X86'nın hakimiyetini sona erdirmeyi hedefleyen Arm, önümüzdeki 5 yıl boyunca Windows bilgisayarlar ve Chromebook cihazlarda ciddi yer edinmeyi planlıyor. Arm'ın bu pazardaki en büyük rakibi Intel'in bu hamlelere nasıl karşılık vereceği ise merak konusu.