ARM, Qualcomm’un lisans anlaşmasını iptal etti. Alınan bu karar akıllı telefon pazarında önemli değişimlere ve olası mali kayıplara neden olabilir.

ARM, Qualcomm ile olan lisans anlaşmasını sona erdirme kararı aldı. Alınan bu karar,akıllı telefon pazarında büyük değişimlere yol açabilir.

Çip tasarımı ve üretimi konusunda ARM, Qualcomm'a lisansını iptal edeceğini bildiren bir 60 günlük uyarı gönderdi.

Bu süreçte neler yaşanabilir?

Qualcomm’un ARM teknolojisini kullanarak çip tasarlamasına izin veriyordu ve bu teknolojiler günümüzde birçok mobil cihazın temelini oluşturuyordu. ARM'nin bu kararı uygulamaya koyması durumunda Snapdragon işlemcilerde ciddi bir azalma olabilir.

Uzmanlar, Qualcomm’un lisansını kaybetmesinin yıllık yaklaşık 39 milyar dolarlık gelirini sürdürememesine yol açabileceğini belirtiyor. Yaşanacak bu gelir kaybı üretim maliyetlerinin artmasına ve satışların yavaşlamasına neden olabilir. Gelecekte Qualcomm yeni Snapdragon işlemciler üretse bile, bu işlemciler önceki kadar gelişmiş özelliklere sahip olmayabilir. Bu da tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıyabilir ve zaten rekabetçi olan pazarı daha da zorlaştırabilir.

ARM ile Qualcomm arasındaki anlaşmazlık 2022 yılına dayanıyor. Qualcomm, ARM’den lisanslı olan NUVIA adlı CPU ve teknoloji tasarım şirketini 1,4 milyar dolara satın aldı. Bu satın almanın ardından ARM, bu işlemin sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ederek Qualcomm’a dava açtı. Bu yasal anlaşmazlıklar ARM’nin lisansı iptal etme kararına yol açtı.