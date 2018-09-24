Armani Exchange, İlk Akıllı Saati Connected'ı Satışa Sundu

Armani Exchange'in ilk akıllı saati Connected, bugün itibariyle ABD'de satışa sunuldu.

Armani Exchange, Fossil Q Explorist HR’ın teknolojisine benzer bir teknolojiye sahip olan yeni Wear OS’li akıllı saatini satışa sundu. Armani Exchange Connected adlı bu yeni saat, 48mm’lik gövdesi ve altın, siyah, gümüş ve kül rengi seçeneklerine sahip çelik kordonu ile geliyor. Cihazın sağ tarafında bir adet dönen ayar düğmesi ve bu düğmenin alt ve üstünde de iki adet düğme yer alıyor.

Cihaz için resmi olarak sunulan kordonlar için başka bir seçenek bulunmasa da 22mm’lik standart kordon yuvasına sahip olan bu saate, başka saatlerin kordonları da takılabiliyor. Connected’da bulunan Fossil teknolojilerine; kalp ritmi izleyicisi, Google Pay uyumluluğu ve GPS gibi özellikler dahil. Saat bunun yanı sıra 50 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Ancak paslanmaz çelik bir saatle egzersiz yapmak ne kadar rahat olur, orası tartışılır.

300 mAh’lik bir bataryaya sahip olan saatin kullanım süresi yaklaşık olarak bir veya iki gün. Bu hususta net bir rakam verilememesinin nedeni, henüz cihaz hakkında detaylı bir inceleme yapılmamış olması. Wear OS’te rahat bir kullanım deneyimi sunacak büyüklükte, tam renkli bir ekrana sahip olan Armani Exchange Connected, 295 dolarlık fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu. Saatin diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.