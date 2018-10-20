Artan Hava Olaylarında Küresel Isınmanın Etkisi Var mı?

Son dönemde sellerin, hortumların ve orman yangınlarının haberlerini çok daha sık duyuyormuş gibi hissediyor musunuz? Çünkü duyuyoruz.

Son dönemde bütün dünyada bir kasırga paniği yaşandı. Ülkemizde de Ege kıyılarını vurması beklenen kasırga son anda yön değiştirip Kuzey Ege'ye gitmiş, Yunan dağlarında ve adalarında güç kaybetmişti. Yine de bu kadar çok ve büyük hava olayının bir arada yaşanması alışılmadık bir şeydi.

Everyday Einstein adlı podcastinde bu hava felaketlerinin iklim değişikliğiyle alakasını inceleyen Sabrina Stierwalt konuyu gayet güzel anlatmış.

İklim değişikliği sonucunda buzulların eridiğini ve sıcaklık dalgalarının yükseldiğini belirten bilim insanı, sıcaklıklar arttıkça insanların üçte birinin ölümcül olabilecek sıcak hava dalgasına maruz kaldığını belirtti. Su seviyesinin artışı, nem ve bataklık oluşumu gibi farklı sorunlara da neden oluyor. Daha fazla ısınan suların buharlaşmasındaki artış da hortumların oluşumlarını arttırıyor.

Gelişmiş sistemler ve bilgisayar teknolojisindeki ilerleme sayesinde daha büyük deneyleri daha çabuk sonuçlandırabilen bilim insanları, bazı hava aktivitelerini ise doğrudan iklim değişikliğine bağlıyorlar.

Uluslararası Dünya Hava Katkı Projesi'nin açıkladığı raporlara göre durum oldukça ciddi. 2016 yılından bu yana gerçekleşen her beş önemli hava olayının dördü insan kaynaklı iklim değişimi nedeniyle ortaya çıkmış.