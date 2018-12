Artık 'Bir Zahmet' Ücretsiz Olması Gereken 7 Oyun

Bugün sizler için en yakın zamanda oynaması ücretsiz hale gelmesi gerektiğini düşündüğümüz oyunlara göz gezdiriyoruz.

Oyun dünyası uzun bir süre önce Free 2 Play (Oynaması Ücretsiz) modelinin ne kadar başarılı ve hem oyuncular hem de yapımcılar için olumlu bir model olduğunun farkına vardı. Oyunun sunduğu deneyimi, herhangi bir ödeme yapmaksızın sunmak ve oyuna tutkuyla bağlanan oyuncular için görsel materyal satışı yapmak, kazan - kazan politikasının çok başarılı bir ürünü oldu.

Son dönemde bu modele en uygun örnek Fortnite: Battle Royale. Evet, oyunda mikro ödemeler mevcut ancak haksız rekabete sebep olmuyor ve herhangi bir ücret ödemeden de oyunun tadına varabiliyorsunuz.

Son olarak Counter Strike: GO'nun da bu modele geçiş yapması sonrası, halen Free2Play modeline geçmemekte ısrar eden, hatta oyunu başta böyle tasarlıyor olması gereken birçok yapımcı var. Bugün sizlerle bu oyunlara değineceğiz.

1. PUBG

Piyasadaki en büyük rakibi günden güne güçlenirken, PUBG'nin halen Free2Play'e geçiş yapmaması oldukça ilginç. Oyunun mobil platformlardaki inanılmaz başarısının PC ile ters orantıda gitmesi neden halen bir fikir vermiyor, anlamak güç. Oyun için ödeme yapmış oyunculara verilecek hediyelerle bu işin huzur içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

2. Rainbow Six: Siege

Piyasaya çıktığından beri onlarca kez ücretsiz hafta sonu etkinlikleri düzenlenen ve neredeyse sırf bu etkinliklerle 200 saati deviren oyuncular görebildiğimiz Rainbow Six: Siege, çok başarılı bir yapım. Elbette tüm operatörlerin yer aldığı paketi herkese vermelerini beklemek saçma olur; ancak Starter Edition adı verilen ve zaten 25 TL gibi bir fiyatla satılan Siege'in bu hamleyi daha fazla bekletmemesi herkesin yararına olacaktır.

3. Artifact

Artifact, Valve'ın belki de son dönemdeki en büyük fiyaskolarından oldu. Hearthstone gibi ücretsiz bir alternatifi olmasına rağmen 110 TL gibi bir fiyatla piyasaya çıkan oyun, üstüne bir de Pay2Win mantığına sahip olunca oyuncuları adeta kendisinden soğuttu. Steam sayfası yerlerde sürünen Artifact'ın önümüzdeki süreçte ciddi değişimlere ihtiyacı var.

4. GTA Online

İşte burada biraz şaşırdığınızı tahmin ediyoruz. Ancak bir düşünün: Neden olmasın? Hem konsollara hem de PC'ye çıkalı seneler olmuş bir yapımdan söz ediyoruz. Zaten içine bir kez dalan herkes, bir şekilde mikro ödemeyle Rockstar'a para kazandırıyor. İşin içinden GTA V'in, hiçbir detayı atlamazsanız 100 saati bulan tek kişilik senaryosunu çıkararak sadece online deneyimi ücretsiz hale getirmek çok da mantıksız değil.

5. Call of Duty: Black Ops 4 (Battle Royale Edition)

Call of Duty'nin son oyunla yaptığı battle royale hamlesi hiç beklenmedik bir biçimde çok başarılı oldu. Özellikle PUBG'nin realistik havasını seven oyuncular, tereddüt etmeksizin Black Ops 4'e geçiş yaptı. Ancak sizin de bildiğiniz üzere oyunun fiyatı 350 TL bandında seyrediyor. Bu fiyatla sadece battle royale oyunlarına ilgi duyanları kendisine çekmesi imkansız. Bu anlamda oyunu bir battle royale ücretsiz sürümü veya en azından PUBG seviyesinde ödeme yapmanız gereken farklı Call of Duty olarak görmemiz olası.

6. FIFA: Ultimate Team Edition

Aslında EA'in denemediği bir şeyden bahsetmiyoruz. EA Sports, geçtiğimiz yıllarda içeriğinde sadece Ultimate Team barındıran FIFA Online projesini başlatmış hatta geçtiğimiz günlerde Asya pazarına özel FIFA Online 4'ü oyunculara sunmuştu. Buna karşın neredeyse 5 sene öncesinin grafikleri ve oyun mekaniklerini barındırıyor. Oyuncuların Ultimate Team'de inanılmaz paralar harcadığı düşünülürse PES 2019 Lite benzeri ücretsiz bir sürüme kimse hayır demeyecektir.

7. Destiny 2

Her ne kadar geçtiğimiz aylarda yaklaşık 10 gün boyunca herkes için ücretsiz hale getirilse de halen Destiny 2 için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Destiny 2'nin yapısı o kadar bıçak sırtı ki oynayıp bir türlü çıkamayan ve neredeyse nefret eden iki ayrı kitle mevcut. Hal böyleyken insanlar bir daha yüzüne bakmayacağı bir oyuna risk alarak ciddi meblağlar ödemek istemiyor. Her ne kadar fiyatı 80 TL'ye kadar düşmüş olsa da bizce Destiny 2'nin tamamen Free2Play olmasının vakti geldi de geçiyor.