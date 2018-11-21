Geçtiğimiz günlerde Instagram için geleceği açıklanan özelliğin aynısı Facebook için de yola çıktı.

Bundan tam 15 hafta önce Facebook tarafından duyurulan, "Facebook'ta Geçirdiğiniz Zaman" (Your Time on Facebook) aracı sonunda tüm dünyaya açılıyor. Böylece uygulama içerisinde saniye saniye ne kadar zaman geçirdiğinizin bir hesabı tutulmuş olacak.

Facebook tarafından hazırlanan bu uygulama, yine Facebook uygulamasıyla entegre olarak gelecek ve hem günlük hem haftalık hem de genel istatistikler tutabilecek. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi Facebook'ta da günlük bir zaman limiti koyulabilecek; örneğin günün 1 saatinden fazlasını Facebook'a ayırmak istemiyorsanız limiti 1 saat olarak belirleyebilirsiniz. 1 saat dolunca Facebook sizi uyaracak.

Aslında geçtiğimiz haziran ayında kullanıcılarla buluşması beklenen bu özellik, Facebook tarafından ertelenmiş. Ünlü sosyal medya platformundan gelen açıklama, bu güncellemenin buglarının giderildiği ve yavaş yavaş dünyaya açılacağı yönünde oldu.

Son olarak şunu belirtelim: Bu özelliği iOS 12'nin Screen Time özelliği ile karıştırmamak lazım. Nitekim Screen Time'da kullanım engellenebiliyordu. Burada sadece sizi uyaracak bir minik bildirimden söz ediyoruz.