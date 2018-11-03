Yapay zekalar, artık akıllı telefonların bile vazgeçilmez birer parçası oldular. Yazılımların ötesine geçip, o yazılımlardan sorumlu olan işlemci birimlerine sahip olan yapay zekalar hakkında pek çok yanılgı mevcut. Peki, çoğu insanın ısrarla savunduğu yanlışların doğruları neler?

Bugün eğer herhangi bir harita uygulamasının size yol göstermesini isterseniz, size bir değil birden fazla güzergah önerecektir. Bunu yaparken hangi yolarda ne kadar trafik yoğunluğu olduğunu, hangi yolların gideceğiniz yöne açık olduğunu, aracınızın mevcut yakıtıyla oraya varıp varamayacağınızı söyler. Gündelik hayatı kolaylaştıran o kadar çok yapay zeka yazılımı var ki, hepsini tek tek açıklayarak canınızı sıkmak istemiyoruz.

Günümüzde yapay zekaların kullanıldığı en geniş çaplı alanlar bilimsel araştırmalar oluyor. Uzay gözlem verilerine ilişkin simülasyonlar, depremlere ve diğer felaketlere ilişkin olası senaryoların canlandırıldığı yapay araştırmalar yapılıyor. Hatta artık hava durumu tahminlerini sadece meteoroloji balonlarıyla değil, yapay zeka yardımıyla yapıyoruz.

Hala ortalıkta dönen büyük tartışmalar ise asla tükenmiyorlar. Yapay zekaların günün birinde süper-yapay zekaya dönüşüp, insanlığın sonunu getireceklerini düşünüyoruz. Buna ilişkin yayınladığımız TeknoGelecek: Yapay Zeka bölümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bugün tartışmalardan ziyade, yapay zekalar hakkında o tartışmalara neden olan 6 yanılgıyı listeliyoruz:

1. Süper-yapay zekayı 2100 yılına kadar görmek mümkün olacak/olmayacak yanılgısı:

Süper-yapay zekaları görmek için illa ki bir zaman çizelgesi belirlemeye gerek yok. Bunun için öncelikle süper-yapay zekanın ne olduğunu anlamakta fayda var. Normalde yapay zekaların sadece bir amaca uygun uzman yazılımlar olduğunu biliyoruz, bunun üzerine makine öğrenimini de koyduğunuzda, öğrenen yapay zekalarla karşılaşıyoruz. Sürekli öğrenen, insandan farklı olarak unutmayan yapay zekaların, gelecekte ortaya çıkması muhtemel.

Doğrusu: Yapay zeka araştırmacıları, bilgisayar bilimcileri bunun on yıllarla yüzyıllar arasında değişen bir aralıkta gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Hatta belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğine dair ihtimaller de var. 2100’ü düşünmek heyecan verici, ancak biraz sakin düşünmek lazım.

2. Sadece makineleşmeye karşıt olanlar yapay zekadan korkmalı yanılgısı:

Açık konuşmak ve kısaca söylemek gerekirse, yapay zekalar konusunda çoğu yapay zeka araştırmacısı bile endişeliyken, makineleşmeyi destekleyenlerin de korkmaları gerek. Zira yapay zeka konusunda konuşmayıp onu üreten insanlar bile endişe duyuyorlar. Google’ın tepe isimlerinin de aralarında bulunduğu “yapay zeka destekli silahlanmaya karşı” anlaşmanın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

3. Yapay zekalar bilinçlenip bir canavar dönüşecek yanılgısı:

Yapay zekalar, temel olarak bizden çok farklı hedeflere ve amaçlara sahiplerdir. Bir yapay zekanın bilinçlenmesi için öncelikle öz farkındalığa kavuşması gerekir. Çocukken hiçbir insan öz farkındalığa sahip değildi, bir gün yapay zekalar olabilir mi? Açıkçası bilinmez, ancak temel amaçları insanlardan her zaman farklı olacak.

Bizler doğayı anlamaya ve anlatmaya çalışırken, yapay zekalar bize yardım edecekler. Evet, belki bizim yerimize hiçbir bilgiyi unutmayacaklar, ancak neden unutmadıklarını bilmeyecekler. Neyi neden yaptıklarını anlamak, sebep sonuç ilişkisini insana özgü bir şekilde kurmak onlar için uzun süre imkansız olacak.

4. Aslında robotlardan korkmalıyız yanılgısı:

Bir Boston Dynamics robotunun videosunu izledikten sonra, aklınıza tüm dünyayı küle çeviren kuru kafalı Terminatör robotlarının gelmesi çok doğal. Durun, yapay zekaların bir bedene ihtiyacı yok, sadece internet bağlantısıyla aynı anda dünyanın her yerinde olabilirler.

5. Yapay zeka insanları kontrolü altına alamaz yanılgısı:

Akıl üstünlüğü, kontrol gücünü beraberinde getirir. Bizler aslanları fiziksel olarak bizden daha güçlü olmalarına rağmen, aklımızla kontrol edebiliyoruz. Aslanlar ile insanların yaşama amaçları farklı, ancak birisi daha akıllı.

6. Makinelerin belirli bir hedefi olamaz yanılgısı

Sadece birkaç kelime: Isı takip füzelerinin bir hedefi vardır. Sadece bu hedefi kendi kendilerine seçmeyi öğrendiklerini düşünün.