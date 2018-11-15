Instagram'ın yeni CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya platformuna yenilikler getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, insan sağlığına en fazla zarar veren sosyal medya platformu seçilen Instagram, bu konudaki kötü şöhretini silmek için bir yeniliğe imza atıyor.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere artık Instagram'da günlük, haftalık ve aylık olmak üzere tüm periyotlarda kullanımlarınızı görüntüleyebileceksiniz. Bu yeni özelliğin en güzel tarafı, yine bahsettiğimiz periyotlarda Instagram kullanımınızı sınırlayabilecek olmanız. Örnek olarak, günde 1 saatten fazla Instagram kullanmak istemiyorsanız buna imkan sağlanıyor.

Elbette Instagram, pat diye kapanacak veya uygulamanın açılmasını engelleyecek değil. Sadece yukarıda gördüğünüz gibi bir hatırlatıcı karşınıza çıkıyor ve ne kadar Instagram kullandığınızı sizlere hatırlatıyor. Şu an test aşamasında olan özellik, çok yakında tüm Instagram kullanıcılarına açılacak.