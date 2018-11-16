Artık Instagram Videolarında Ürün Etiketleri Görebilirsiniz

Çevrimiçi alışveriş alışkanlığını değiştirmeyi planlayan Instagram, işletmelere Instagram videolarına ürün etiketi ekleme özelliği getiriyor.

Yılbaşı yaklaşıyor… Bu da pek çok marka için indirimlerin kapıda olduğunun habercisi. Dünyanın en büyük görsel içerik platformu olan Instagram, alışveriş döneminin hemen öncesinde mobil uygulamasına muhteşem bir özellik ekliyor.

Artık Instagram akışınızda karşınıza çıkan sponsorlu videolar, bir ürün listesi ile birlikte gelecek. Böylece videonun hemen altında bulunan etiketlere tıklayarak ürünler hakkında bilgi alabilecek, hatta fiyatını öğrenebileceksiniz.

Dahası, beğendiğiniz ürünleri daha sonradan bakmak üzere kaydedebileceksiniz. Instagram, alışveriş etiketi olan bir ürünü koleksiyonunuza eklediğinizde ürünü direkt olarak alışveriş koleksiyonu olarak ayrı bir kategoriye ekliyor. Böylece bu kategoride yalnızca beğendiğiniz ürünleri görüyorsunuz.

Instagram’ın uygulamaya eklediği bir diğer özellik ise, kullanıcıların bir ürünü ziyaretleri sırasında benzer fiyat etiketine sahip diğer ürünleri de görüntülemeleri. Böylece size uygun fiyatlı gelen pek çok ürüne aynı anda bakabileceksiniz.