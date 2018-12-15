Facebook’un yeni açığı yüzünden, 6.8 milyon kadar kullanıcının fotoğrafları üçüncü parti uygulamaların eline geçti.

2018 yılında adı bol bol skandallara ve veri sızıntısı haberlerine karışan sosyal medya devi Facebook, yine kullanıcı bilgilerini kaptırmış durumda. Facebook’un blogunda yayınlanan gönderiye göre, bu seferki talihlilerin (!) sayısı 6.8 milyonu bulabilir.

Şirket her ne kadar bu açığı kapatmış olsa da, üçüncü parti uygulama üreticileri, etkilenen kullanıcıların 13-25 Eylül tarihleri arasında pazar yerine ya da Facebook hikayelerine ekledikleri görsellere erişim sağladı. Bu açık uygulamalara yüklenen ama paylaşılmayan fotoğraflara erişim şansı da verdi.

Facebook her zamanki gibi önce özür diledi, ardından da bu sorundan etkilenmiş olması muhtemel olan kişilerle iletişime geçeceklerini belirtti. Etkilenip etkilenmediğinizi buradan kontrol edebilirsiniz.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, etkilenen insan sayısı tahminden çok daha az. Yine de sorunu tam olarak çözmek için bahsi geçen tüm uygulamaları incelemek istediklerini belirten şirket yöneticileri, sorunun kaynağı olarak ise Facebook’un fotoğraf API’sinde, güncellemede yaşanan bir kod hatasını gösteriyorlar.

AB’nin yeni yasaları, şirketlerin bu tarz açıklarını 72 saat içerisinde kapatmasını öngörüyor. Facebook’un AB merkezinin yer aldığı İrlanda’daki otoritelerin, şirketin yaşadığı veri sızıntısından ne zaman haberdar edildiği ise henüz bilinmiyor.

En son olarak Ekim ayında 30 milyon kullanıcısının verilerini kaptıran Facebook, skandallarla dolu geçen 2018 yılını yine bir skandal ile kapatıyor.