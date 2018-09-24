Artırılmış Gerçeklik Oyunu Krikey, Android'e Geldi

Gerçek zamanlı çok oyunculu Artırılmış Gerçeklik oyunu olan Krikey, Android cihazlarına geldi. Uygulama, kullanıcıların AR (artırılmış gerçeklik) oyunlarını cihazlarında çok fazla yer işgal etmeden oynamasını sağlıyor.

Krikey, ARCore ve Apple’ın ARKit'lerini bir araya getiren ve bu sayede çok platformlu geliştirmeyi ve taşımayı kolaylaştıran bir yazılım geliştirme seti (SDK) olan AR Foundation ile oluşturulan dünyanın ilk uygulaması. Krikey, platformun Android'e gelişini kutlamak için yeni bir tenis oyununu da yayınlıyor.

Uygulamanın geliştirilmesi yaklaşık 1.5 sene önce iOS'te çıkmasıyla ve 4.2/5 puan almasıyla başlıyor. İlginçtir ki böyle bir uygulama çok fazla kişi tarafından indirilmediği için şirket birkaç binden fazla veri toplayamamış. Uygulama, gerçek zamanlı çok oyunculu bir AR oyunu oynamak için düşünülüp tasarlanmış. Platform her yaştan kesime uygun.

Her ne kadar Krikey, standart reklam prosedürlerini kullanmasa da hizmetlerini ortaklıklara açarak para kazandı. Van Leeuwen Dondurmaları ve kâr amacı gütmeyen Conservation International kuruluşu, bu tür projelerde daha önce ortaklık kurduğu gibi Krikey ile de ortaklık kurdu; bu durumun ise devam etmesi bekleniyor.