Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin bir gün spor alışkanlıklarımızı da değiştirmesi kaçınılmazdı. Anlaşılan o günler çoktan geldi.

Özellikle bu yılın başında piyasaya çıkan Ready Player One kitabı ile insanların aklında iyiden iyiye yer eden, 'sanal gerçeklikle yapılacak müsabakalar' kavramı gelecek sene içerisinde turnuvalaşarak karşımızda olacak.

2v2 veya 3v3 arena kapışmaları şeklinde tanımlayabileceğimiz HADO, daha şimdiden gelecek sene yapılacak turnuvaya hazır. Kapışmaya özel olarak hazırlanmış mekanlar, gözlükler ve yazılım ile büyük bir heyecana sahne olacak turnuva sonunda, birinci olan takıma 120.000 doları aşkın ödüller verilecek.

Ne kadar anlatmak istesek de artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklikle ilgili şeyleri anlatmak çok güç. Bu sebeple sizleri yukarıdaki videoyu izlemeye davet ediyoruz. HADO'nun resmi sitesine bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.