Gün geçtikçe yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik yenilikler cebimizdeki telefonlarda, indirdiğimiz uygulamalarda iç içe geçiyor. Zamanında tamagotchi'lerle ufacık cihazlarda sanal bebekler beslerken bugün o sanal canlılar bizim dünyamıza açılmaya başladı.

Geliştiriciler ‘Sanal Sanal Gerçeklik’ sonrası ne yapacak? Tabii ki de tamamen farklı bir şey.

Android telefonlar için yayınlanan artırılmış gerçeklik uygulaması Tendar, geliştiricilerin sürrealist hayal dünyasını, bizim dünyamıza taşıyor. Uygulamada, sanal bir balık olan ve dünyamızı keşfetmek isteyen Guppy ile ilgileniyorsunuz. Yapmanız gerekenler sadece onu beslemek ve zamanı geldiğinde tuvalete göndermek değil; Guppy’nin kaderinde dış dünya ile etkileşime geçerek evrimleşmek var.

Tendar, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayı da içinde barındırıyor. Guppy, onunla etkileşime geçtiğinizdeki yüz ifadelerinizi öğrenebiliyor ve 200 farklı objeyi tarayıp, tanıyabiliyor. Tüm bunları yaparken, Guppy dış dünyaya dair bilgisini genişletiyor ve evrimleşiyor ayrıca sizin ona öğrettiklerinizle kendine özgü bir kişiliği de oluşuyor.

Şu an android için ücretsiz indirilebilir durumda olan Tendar, henüz iOS cihazlarda yok.