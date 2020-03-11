İki Futbolcu, Corona Virüsü Nedeniyle Karantinaya Alınacak

Corona virüsü insanlığı tehdit etmeye devam ederken, virüsün etkileri futbola da sıçradı. Ay sonunda Şili'ye, Dünya Kupası elemelerine gidecek olan Alexis Sanches ve Arturo Vidal, ülkelerine girerken karantinaya alınacaklar.

2020'nin korkulu rüyası olan Corona virüsü, can almaya devam ediyor. Bir vakanın Türkiye'de olduğu, toplamda 121 bin 250 kişinin resmen etkilendiği virüs, son verilere göre 4.369 kişinin hayatına mal oldu. İnsanlar, büyük bir tedirginlik içerisinde Corona virüsünden kaçmaya çalışırken hükümetler de ülkelerini koruyabilmek adına gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar.

Bilim insanları, Corona virüsünün 14 gün kadar etki göstermeyebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden alınan tedbirlerin başında, şüphe duyulan kişilerin 14 gün karantina altına alınmaları geliyor. Hatta bu önlem Türkiye'de de uygulandı. Çin'den getirilen vatandaşlar, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 14 günlüğüne karantinaya alınıp Corona virüsünün olup olmadığı ile ilgili testler yapılmıştı. İşte şimdi bu önlemin, iki yıldız futbolcu için de alınacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Inter'in yıldızlarından olan Alexis Sanchez ile Barcelonalı Arturo Vidal, bu ay sonunda Dünya Kupası elemeleri için ülkeleri olan Şili'ye gidecekler. Ancak yıldız futbolcuların Şili'ye girişleri kolay olmayacak. Çünkü Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, bu iki futbolcunun ülkeye girişleri sırasında karantinaya alınacaklarını açıkladı.

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi İtalya'ydı. Bu durumu görmezden gelmeyen Bakan Manalich, insanlarının hayatlarını tehlikeye atmak istemediklerini söyleyerek İtalya'dan Şili'ye giren herkesin karantinaya alınacağını ve bu duruma futbolcuların da dahil olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcular, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar.