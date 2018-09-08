ASELSAN, Sağlık Sektöründe Dışa Bağımlılığa Dur Diyecek

Geliştirdiği Askeri projeler ile dünya genelinde saygı duyulan ASELSAN, sağlık sektörüne adım atarak dışa bağımlılığa dur diyecek.

Yerli projeler anlamında bizleri her geçen gün biraz daha gururlandırmayı başaran ASELSAN, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yeni atılımında hedefi sağlık sektörü olan ASELSAN, 2 milyar dolarlık proje yatırımıyla daha şimdiden ses getirmeyi başardı.

Ülkemizin sağlık sektörü alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan dev kuruluşun ilk odağında ise tıp alanında milyonlarca dolar trafiğine sebep olan medikal görüntüleme sistemleri bulunuyor. Her hastanede bulunması gereken ve modern tıbbın belki de en önemli cihazlarından olan mobil röntgen cihazı ve MR cihazını milli kaynaklarla üretmek isteyen ASELSAN, projesinde başarıya ulaştığı takdirde Türkiye’yi sağlık sektöründe büyük bir yükten kurtaracak.

Temel hedefine ek olarak yerli elektro şok cihazı üstünde de çalışmalara başlayan kuruluş, askeri kolda da biyolojik saldırılara ya da olası tehlikeli durumlara karşı biyosavunma teknolojisi üstünde de girişimlerde bulunmuş durumda.

Söz konusu askeri girişim sayesinde virüs ve bakterilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarında kolayca teşhis edilebileceği medikal teknolojilerin de önü açılmış olacak. Her geçen gün gücünü ve etkinliğini daha da arttıran ASELSAN’ın çalışmalarına dair en doğru haberleri size ulaştırmak için Webtekno ailesi olarak yakın takipte olacağız, teknoloji ile kalın.