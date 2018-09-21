ASELSAN, 3700 El Telsizi'ni Teknofest'te Tanıttı

Son yıllarda yerli ve milli üretimde ülkemizin gururu olan ASELSAN, dün İstanbul'da başlayan Teknofest'i de boş geçmeyerek yepyeni telsizini basına tanıttı.

ASELSAN, Teknofest'te basına tanıttığı yepyeni telsizini kullanıcılara bir süre önce teslim etmeye başladığını belirterek ilk bombayı patlattı. Perde arkasında basına duyurulmayan ürün geliştirmelerini de belirten bu duyuru sonrasında, 3700 El Telsizi'nin emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin tamamında kullanılmasına uygun olduğu belirtildi.

Hem ülke sınırları içinde hem de Türk mühendislerce tasarlanan 3700; hafif, küçük ebatta, görseli şık, kullanımı kolay, dayanıklı, uzun ömürlü, ses kalitesi yüksek ve özellikle de dinlenme olasılığına karşın güvenlik tedbirleri üst düzeyde alınmış bir cihaz olma niteliği taşıyor. Benzerlerinden ayrılan iki önemli özelliği de mevcut: Renki ekrana sahip olması ve akıllı şarj özelliğiyle uzun ömürlü bir kullanım sunması.

İlk etapta Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne servis edilecek olan telsizlerin, yakın dönemde tüm Türkiye'de standart olarak kullanılan bir ekipman olması planlanıyor.