ASELSAN Başkanından İlginç Lazer Silahı Açıklaması

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, lazer teknolojisinin hem düşman güçlerini tespit etmekte hem de silah olarak kullanılmasında oldukça önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu teknolojide oldukça gelişmiş ülkelerden biri olduğunu belirten Gördün, "Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız." şeklinde konuştu.

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) bünyesinde düzenlenen ’Yerli ve Milli Teknolojide ASELSAN’ konulu konferansta konuşan Haluk Görgün, ASELSAN'ın 40 yıllık hikayesini anlattı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasında Türk ordusunun kullandığı telsizlerin bozulduğunu söyledi.

ASELSAN'ın böylece telsiz üretimi konusunda önemli adımlar atmaya başladığını belirten Görgün, "Aselsan’ın hikayesi telsizlerle başladı. Askeri ekipmanlar millileştirildi, yerlileştirildi. Kendi ordumuzda kullanılmasının yanında dost ve müttefik ülkelerde de kullanılır duruma gelindi" diye konuştu.

MGEO Sektör Başkanlığı'nın termal ve gece görüş sistemlerinden bahseden Görgün, özellikle lazer silahı hakkında oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. ASELSAN tarafından kamuoyu tarafından bilinmeyen teknolojilerin de geliştirildiğinden söz eden Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor."

"Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor."